Arrestato un vercellese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Questura di Vercelli: nel corso di un’attività finalizzata alla repressione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti personale della squadra mobile, con l’ausilio della sezione volanti, ha arrestato un cinquantenne vercellese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo infatti, già gravato da precedenti specifici, è stato sottoposto ad un controllo che ha consentito di rinvenire sulla sua persona alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente e materiale atto al confezionamento ed alla suddivisione in dosi.

Nel corso della medesima perquisizione l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di una pistola calibro 6.35 illegalmente detenuta con relativo munizionamento. Sequestrati inoltre 60 grammi circa di cocaina, 25 grammi di cannabinoidi (allucinogeni derivati dalla cannabis sativa) e 900 euro in contanti, che si presume possano essere il provento dell’attività di spaccio, l’uomo è stato condotto nel carcere di Billiemme in attesa del giudizio di convalida.