Fiat Ducato si schianta in autostrada: sette persone ferite

Intorno alle 17 di oggi, mercoledì 21 settembre, i vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli sono intervenuti sull'autostrada A26 in direzione Alessandria al km 2,200 tra i caselli di Vercelli ovest e Vercelli est, per un incidente stradale che ha coinvolto in maniera autonoma sette persone a bordo di una Fiat Ducato. Dalle prime informazioni pare che al pulmino sia scoppiata una gomma.

Dopo i primi soccorsi prestati dalla squadra, gli occupanti della vettura sono stati trasportati negli ospedali di Vercelli, Casale Monferrato e Alessandria da due ambulanze medicalizzate due base del 118 e dell'elisoccorso.

Due persone risultano in codice rosso, due in codice giallo e tre in codice verde. L'autostrada è stata chiusa momentaneamente e poi riaperta per permettere la messa in sicurezza della zona; sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale e il personale della società Atostrade.