Incidente sulla Sp3, tre mezzi coinvolti e una persona in ospedale

Intorno alle ore 18:15 di oggi, giovedì 15 settembre, la squadra di vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta sulla Sp3 all’imbocco del casello autostradale all'altezza di Carisio per un incidente.

Coinvolte 2 automobili e una moto e 3 persone in totale: il motociclista è stato trasportato in pronto soccorso. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Intervenuti i carabinieri di Arborio e Santhià.