Panda contro furgone sulla Sp11: una donna in ospedale

Scontro tra una Panda e un furgone sulla sp11 al km 75 in direzione Novara.

Una squadra di vigili del fuoco del comando centrale di Vercelli è intervenuta per liberare una donna rimasta incastrata nella Panda; all'interno del furgone erano presenti due persone che non hanno riportato ferite. Pa donna è stata portata in ospedale in codice verde; intervenuti anche i carabinieri di Vercelli.