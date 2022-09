Incendio in un fabbricato in legno a Fobello

Nella serata di ieri, sabato 10 settembre, i vigili del fuoco di Varallo Sesia, insieme una squadra volontaria di Cravagliana, sono dovuti intervenire a Fobello Alpe Campo per un principio di incendio in un fabbricato. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito il propagarsi delle fiamme alla struttura in legno. Gli operatori hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del fabbricato.