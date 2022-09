Escursionisti in difficoltà: doppio intervento dei vigili del fuoco in Valsesia

Doppio intervento per i vigili del fuoco di Varallo Sesia che insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza e ai volontari Cnas sono intervenuti per riportare in sicurezza due gruppi di persone in difficoltà.

Nel primo caso si trattava di due escursionisti che si erano persi all'Alpe di Mera: dopo essere stati localizzati con un apposito dispositivo sviluppato dei vigili del fuoco sono stati recuperati e riportati in sicurezza alla loro autovettura.

Il secondo intervento è stato effettuato in località Fervento di Boccioleto: nel gruppo era presente anche un ottantenne che presentava difficoltà di deambulazione in una zona impervia nelle vicinanze di un dirupo. Anche questo gruppo è stato recuperato e riportato in sicurezza dai soccorritori alle proprie autovetture.