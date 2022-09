Varallo: auto in una scarpata, ferita la conducente

Poco dopo le 8 di oggi, venerdì 2 settembre, la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta a Varallo, in località Aniceti, per un incidente stradale.

Un'auto è precipitata in una scarpata ed è stata recuperata dal carro attrezzi. La conducente, ferita, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Intervenuti carabinieri, soccorso sanitario e polizia locale.