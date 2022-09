Corso Abbiate: cade in casa, soccorsa dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Vercelli in corso Abbiate.





Verso le 10 di oggi, venerdì 2 settembre, la squadra della centrale di Vercelli è intervenuta per soccorrere una persona che era caduta in un appartamento situato al settimo piano. La donna è stata trasferita sul piano stradale con l'ausilio dell'autoscala e, dopo le prime cure da parte del 118, è stata successivamente trasportata in ospedale.