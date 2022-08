Mortale a Rovasenda: scontro tra una moto e un'auto

Rovasenda: scontro mortale nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 agosto, tra una moto e un'auto all'altezza della cascina Barracone. Per il motociclista, un uomo di 65 anni, inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Buronzo, per chiarire la dinamica dell'incidente.