Vercelli: riconosce la propria bicicletta rubata e chiama la polizia

Le rubano una bicicletta ma la proprietaria la riconosce in una via di Vercelli e avvisa la polizia.

Sono stati intensificati dalla polizia i controlli del territorio in città finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Nel pomeriggio di martedì 23 agosto, durante alcuni controlli, l’attenzione degli operatori della squadra volanti della Questura di Vercelli è stata attirata da una donna che ha riferito di aver trovato, legata ad un palo sulla pubblica via, la bicicletta che le era stata sottratta diversi giorni prima e per la quale aveva regolarmente sporto denuncia di furto descrivendone minuziosamente i particolari.

Gli operatori, svolti gli accertamenti del caso, hanno individuato l’uomo in possesso del mezzo che tuttavia non ha saputo fornire alcuna giustificazione in ordine alla proprietà della bicicletta né ha fornito ricevute di acquisto della stessa od altra documentazione comprovante la proprietà del mezzo. Dopo i controlli di rito, gli operatori della squadra volante della Questura di

Vercelli hanno denunciato a piede libero l'uomo per il reato di ricettazione.