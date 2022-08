Scontro tra moto e auto: un giovane grave

Incidente a Vercelli in corso Italia all'angolo con via Gioberti: è accaduto questa sera, venerdì 26 agosto, intorno alle 19.

Dalle prime sommarie informazioni sembrerebbe essersi verificato uno scontro che avrebbe coinvolto una moto e un suv: un giovane è stato trasportato all'ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (per una perdita di carburante), i carabinieri, la polizia locale e la Croce rossa.