Furgone in fiamme in autostrada, nel tratto della A5 tra Ivrea e Santhià

Vigili del fuoco: furgone in fiamme in autostrada. Intorno alle 6,10 di oggi, martedì 23 agosto, la squadra volontaria dei vigili del fuoco del Distaccamento di Santhià e quella permanente di Livorno Ferraris si sono recate nel tratto autostradale A5, Ivrea/Santhià, nel comune di Alice Castello, per spegnere l'incendio che ha coinvolto il veicolo che trasportava rotoli di fogli di carta catramata. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza il mezzo. Sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale di Autostrade.