Varallo: anziano cade in casa, soccorso calandolo dal terzo piano

Un incidente domestico che ha coinvolto una persona anziana a Varallo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento.

L'anziano abita infatti al terzo piano e, dopo la stabilizzazione ad opera del personale sanitario, la squadra di vigili del fuoco ha provveduto a calarlo utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali), in quanto le scale non permettevano altre soluzioni di evacuazione in sicurezza; intervenuti anche i carabinieri.