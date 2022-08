Spruzza spray urticante nel dehor di un bar: disposto daspo urbano

Novara: spruzza lo spray al peperoncino in un bar del centro cittadino, la Polizia adotta il daspo urbano. La sera del 6 agosto, senza apparente motivo, un giovane di origine marocchina ha utilizzato una bomboletta spray per diffondere una sostanza urticante nel dehor di un noto bar di piazza Martiri di Novara, costringendo così i numerosi avventori del locale ad allontanarsi confusamente dall’area contaminata, riversandosi nel parco dell’Allea, creando una possibile situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il soggetto, fermato dai poliziotti che in quel momento erano impegnato nelle attività di controllo straordinario del territorio, è stato accompagnato in questura per gli adempimenti di rito, al cui esito è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di getto pericoloso di cose e porto d’armi e oggetti atti ad offendere.

Nei giorni successivi, a seguito di un approfondimento sui precedenti del giovane, vista anche la pericolosità della sua condotta, il questore di Novara ha adottato nei suoi confronti il divieto di accesso agli esercizi pubblici siti nel centro di Novara per due anni. Per il giovane è già stato disposto di recente un analogo provvedimento dal questore di Vercelli, per fatti avvenuti in una discoteca cittadina.