Identificato l'uomo che uccideva i cani

Sarebbe un cittadino italiano di 47 anni, non più residente a Vercelli, l'autore della strage di cani di cui furono rinvenute 8 carcasse in avanzato stato di decomposizione il 5 maggio scorso vicino la strada vicinale che costeggia la Roggia Molinara. L'indagine del Corpo di polizia municipale ha portato al ritrovamento di ulteriori quattordici carcasse di cani ed una di gatto, sempre in avanzato stato di decomposizione, abbandonate all’interno di un altro corso d’acqua. La perquisizione nell'abitazione (allora) dell'uomo ha portato al ritrovamento nel giardino di ulteriori ventitré carcasse di cani in avanzato stato di decomposizione, alcune riposte in sacchi neri, altre collocate in una scatola portaoggetti in plastica, verosimilmente già pronte per essere abbandonate in qualche località.

L’attività investigativa del Corpo di Polizia Locale, sempre in stretto coordinamento con l’Autorità Giudiziaria, proseguirà al fine di

individuare ed identificare ulteriori soggetti eventualmente coinvolti negli illeciti.