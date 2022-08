Desana: a fuoco un'auto alimentata a gpl. Oggi, martedì 9 agosto, intorno alle 8,30, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vercelli è intervenuta per un incendio autovettura sulla Sp 455 poco dopo lo svincolo per Desana, in direzione Vercelli - Trino, che ha provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza dell'area interessata. Sono intervenuti anche i carabinieri.