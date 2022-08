Andrea Guizzardi vittima dell'incidente all'impianto di compostaggio

Santhià, Salussola: è morto Andrea Guizzardi, l'operaio coinvolto nell'incidente che si è consumato ieri, lunedì 8 agosto, all'impianto di compostaggio “Territorio e Risorse” in zona Brianco. Guizzardi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato, mentre lavorava ad alcuni metri di altezza. Seppur imbragato avrebbe sbattuto con violenza contro un macchinario. Aveva 58 anni. Guizzardi, appassionato di mountain bike, amava la montagna e risiedeva ad Arro, frazione di Salussola: lavorava per una ditta incaricata all’ampliamento dello stabilimento. L'uomo era stato trasportato in elisoccorso, in condizioni gravissime, al Cto di Torino, dove è morto dopo alcune ore.

"A nome di tutta la comunità di Santhià mi stringo con dolore, in un abbraccio, ai famigliari di Andrea Guizzardi, che è mancato a causa di un incidente sul lavoro - commenta Angela Ariotti, sindaco di Santhià - Questo proprio nella giornata in cui viene commemorato e ricordato il dramma dei morti nella miniera di Marcinelle. Ancora una volta, piangiamo una morte sul lavoro".