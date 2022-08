Principio di incendio in un alloggio al quarto piano

Serravalle Sesia: principio di incendio in un appartamento, al quarto piano di una palazzina. I vigili del fuoco del distaccamento di Varallo si sono calati dal piano superiore per entrare nell'alloggio. E' successo intorno alle 9 di oggi, lunedì 8 agosto. La squadra ha utilizzato le tecniche Saf, (speleo alpino fluviali) effettuando una discesa dal 5° al 4° piano per entrare nell'appartamento dal quale usciva del fumo. E' stato evitato il propagarsi delle fiamme e danni seri. E' stato quindi messo in sicurezza l'ambiente interessato dal rogo. Il proprietario dell'abitazione è arrivato ad intervento ultimato. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.