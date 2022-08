Autoarticolato si ribalta, tangenziale bloccata

Vercelli: un autoarticolato si è ribaltato vicino alla rotonda in zona Carrefour (rotonda che collega corso Torino alla provinciale per Santhià), lungo la tangenziale nord, all'imbocco del cavalcavia. L'incidente che ha coinvolto il mezzo pesante risale alle 5 di oggi, lunedì 8 agosto: l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Vercelli è ancora in corso. Le cause sono in via di accertamenti. Solo contusioni, pare però, per il conducente. Sono intervenuti anche sanitari e forze dell'ordine. L'automezzo ostruiva tutta la carreggiata.

I carabinieri sono intervenuti per limitare i disagi alla circolazione: si sono formate infatti lunghe code, in entrambe le direzioni di marcia.