Incendio alla ditta Vescovo Romano: fumo nero visibile da chilometri

Palazzolo Vercellese: domato nella tarda serata di giovedì 4 agosto l’incendio alla ditta Vescovo Romano, acquisita da Green up, e specializzata nel settore dei servizi ambientali. Un rogo di ampie proporzioni si era sviluppato nel pomeriggio nell’area di stoccaggio esterno dell’impianto di smaltimento rifiuti. Fumo nero denso era visibile a molti chilometri di distanza. Non è la prima volta che le fiamme avvolgono il materiale accatastato nel piazzale della ditta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e le operazioni di spegnimento hanno impegnato per molte ore, uomini e mezzi. Nessuno è rimasto ferito.