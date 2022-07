Vercelli, controlla e minaccia l'ex compagna

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 luglio la polizia di Vercelli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di un uomo residente a Vercelli.

Nello specifico l’uomo, dopo aver interrotto il rapporto sentimentale con la compagna con presentazione nel mese di marzo di reciproche denunce/querele, essendo ancora in possesso della chiavi dell’appartamento ha fatto ritorno al domicilio della ex compagna, imponendole la sua presenza più notti. Qui l'ha minacciata in modo diretto ed indiretto di farle del male, promettendole comunque un aiuto economico ma contestualmente controllandone i movimenti, oltre che tempestarla di telefonate.

Nel mese di luglio dopo l’ennesima lite con conseguente intervento delle forze dell'ordine, i rapporti tra gli ex conviventi sono definitivamente cessati, e l’uomo è stato formalmente ammonito con provvedimento del Questore di Vercelli. Nonostante l’ammonimento l’uomo ha continuato con le sue azioni moleste, presentandosi al luogo di lavoro della donna e tempestandola di telefonate, costringendo la stessa a vivere in perenne stato d’ansia e timore per la sua incolumità.

Le prove raccolte dai poliziotti, che hanno denunciato l’uomo, ha consentito alla locale Autorità Giudiziaria di richiedere ed ottenere la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa mantenendo dalla stessa e dai luoghi abitualmente frequentati dalla donna e dai suoi prossimi congiunti, una distanza non inferiore a 300 metri.