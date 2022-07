Rovasenda: tentano di truffare un'azienda con un falso corriere

I carabinieri di Buronzo hanno denunciato a piede libero due cittadini italiani che si sono resi responsabili di tentata truffa ed uso di atto falso.

I militari, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vercelli e della Stazione di Casanova Elvo, hanno sorpreso due malfattori che, utilizzando un furgone preso a noleggio, sul quale avevano contraffatto le targhe, stavano tentando di perpetrare la cosiddetta "truffa del falso corriere" nei confronti di una ditta manifatturiera di Rovasenda. Fondamentale è stata la segnalazione fatta al numero di emergenza 112 dalla titolare dell'azienda, subito dopo aver ricevuto una telefonata sospetta da parte di un sedicente "corriere" che affermava di essere incaricato di ritirare i capi di abbigliamento da recapitare ai clienti.

"Una volta allertati, i militari hanno prontamente predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell'azienda bloccando i truffatori di origine campana, prima che potessero impossessarsi della merce - spiegano dal Comando - A seguito dei controlli cui sono stati sottoposti, uno dei due è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish ed è stato pertanto segnalato alla competente prefettura. Entrambi gli individui dovranno rispondere innanzi all’ Autorità Giudiziaria di tentata truffa in concorso e di uso di atto falso, in relazione alle norme del codice della strada che puniscono chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate".