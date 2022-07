Omicidio a Tronzano: ucciso un uomo a colpi di pistola

Tronzano: al momento non si conoscono ancora i responsabili dell'omicidio. Ieri mattina, domenica 24 luglio, un uomo marocchino di trentadue anni è stato ucciso a colpi di pistola in via Garibaldi. Sugli avvenimenti stanno indagando i carabinieri del Comando provinciale di Vercelli: vige però il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine.

"Il Comune ha fornito le registrazioni delle telecamere di sicurezza che potrebbero essere utili per individuare l'auto che sembrerebbe essere fuggita dopo la vicenda - spiega il sindaco di Tronzano Michele Pairotto - Le indagini sono ancora in corso ma le modalità potrebbero far pensare ad un'esecuzione per un regolamento di conti". Il giovane abitava in paese da molti anni "ma non sembrerebbe essersi mai integrato pienamente" dichiara Pairotto.