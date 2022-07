Un rogo dall'ex stabilimento di freni e frizioni Sila

Cigliano: l'allarme è arrivato alle 13,30 quando una nube di fumo inizia a percorrere via Pietro Micca. Dal deposito dell'ex stabilimento di freni e frizioni Sila (in disuso da oltre 10 anni) si sviluppa un incendio che rischia di invadere gli immobili circostanti. Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco. Sono intervenuti anche cantonieri, carabinieri e il sindaco Diego Marchetti. Via Pietro Micca è rimasta chiusa al traffico fino alle 16,30.