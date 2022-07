Carabinieri: il generale Di Stasio a Vercelli

Il generale di brigata Antonio Di Stasio, ufficiale che ha recentemente assunto l’incarico di comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, nella mattinata di oggi, martedì 19 luglio, ha fatto visita alla caserma “Gunu Gadu” di Vercelli, dove ha incontrato i militari delle stazioni, dei reparti territoriali e speciali del Comando provinciale e una rappresentanza di carabinieri in congedo della locale Associazione nazionale.

L’alto ufficiale, esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai militari nell’ambito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha valorizzato il lavoro di squadra e sinergico dei vari reparti dell’Arma, riconoscendone l’efficacia e l’idoneità per garantire elevati livelli di legalità e di rassicurazione dei cittadini. Ha inoltre sottolineato l’importanza delle attività di prossimità, di vicinanza e di conforto sociale svolte dai carabinieri, esortando i militari a incrementare la capacità di ascolto delle fasce deboli, alle quali, in questo particolare periodo, vanno riservate le più ampie azioni di tutela.

Nella mattinata il generale Di Stasio ha incontrato il prefetto di Vercelli e le autorità civili, militari e religiose, con le quali si è intrattenuto per un breve confronto, condividendo il valore della fattiva collaborazione fra istituzioni.