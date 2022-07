Reddito di cittadinanza: scoperti 52 furbetti dalla Gdf

La Guardia di Finanza di Vercelli ha concluso 77 controlli in materia di Reddito di Cittadinanza, denunciato all’Autorità Giudiziaria 52 soggetti dei quali 19 emigrati da Stati Esteri e da Paesi dell’Unione Europea, sequestrando e ottenendo dall’I.N.P.S. la sospensione dell’elargizione del Reddito di cittadinanza non riscosso per un valore complessivo di oltre 182 mila euro nonché proponendone il sequestro di ulteriori 450 mila.

Tra gli illegittimi beneficiari, vi è chi, “ufficialmente disoccupato”, ha destinato in larga misura il Reddito di Cittadinanza al gioco e alle scommesse on-line oppure chi, tra gli stranieri, ha falsamente dichiarato di essere residente in Provincia di Vercelli da oltre dieci anni ma, nella realtà, risultava giunto nel nostro Paese solo da qualche mese.

Ancora, le indagini di polizia economico-finanziaria hanno fatto emergere un sedicente “nullatenente” accumulando, invece, ricchezze non dichiarate al Fisco.

