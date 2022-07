Crescentino: ennesimo incidente al ponte Sant'Anna

Ennesimo incidente sul ponte Sant’Anna al confine tra i Comuni di Verolengo e Crescentino.

Nella mattinata di mercoledì 13 luglio due mezzi pesanti hanno rischiato la collisione. La carreggiata troppo stretta ha obbligato uno dei due autisti a frenare per evitare lo scontro frontale. Manovra che ha causato lo scivolamento del carico fuori dal mezzo con conseguente blocco del camion, chiusura veicolare del ponte e intervento dei Vigili del Fuoco. Una situazione non nuova e che, negli anni, ha già comportato numerosi incidenti, alcuni anche mortali. Da qui la richiesta, perpetrata da oltre un ventennio, di procedere al raddoppio del viadotto.

"L’infrastruttura è un’opera strategica tra Torinese e Vercellese – spiega il consigliere regionale Gianluca Gavazza - Grazie anche alla promessa del raddoppio del Ponte Sant'Anna, fatta del presidente della Regione Alberto Cirio durante la sua visita allo stabilimento Versalis, incidenti come questo non capiteranno più". Il progetto nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, l’ultima nel 2014, quando è stata inserita anche la ciclovia Vento, un percorso lungo 679 km e che collega Torino a Venezia, passando sul ponte Sant’Anna appunto. L’ultima variante approvata prevede il consolidamento strutturale del ponte esistente usato con un unico senso di marcia in direzione Crescentino e che ospiterà l’esistente linea ferroviaria.

Una nuova infrastruttura lo affiancherà per il transito dei mezzi in direzione opposta. I tempi che hanno accompagnato la progettazione hanno fatto lievitare i costi di realizzazione. Si è passati dai 14 milioni di euro previsti e finanziati dalla Regione Piemonte tramite Scr e in parte da Rfi, agli attuali 18,5 milioni. Per poter vedere l’avvio dei cantieri è necessario trovare le risorse mancanti.