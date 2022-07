Frontale fra due auto, muore commerciante

Un terribile incidente a Casale Popolo domenica pomeriggio è costato la vita al trinese Savino Antonelli.

Commerciante nel settore delle attrezzature agricole per il giardinaggio, Antonelli era titolare del negozio che prima si trovava in via Vercelli ed ora in via Monte Grappa. Il trinese aveva 74 anni ed era a bordo di una Audi insieme a una donna trasportata in codice rosso all’ospedale “Santo Spirito” di Casale Monferrato. Lo scontro è avvenuto con un’altra auto con a bordo una famiglia: il padre è uscito illeso, la mamma e i due figli sono stati trasportati al “Santo Spirito” in codice giallo.