Fuggono su un'auto rubata: inseguimento da Biella a Vercelli

Questura di Vercelli: tre uomini di origine sudamericana scappano su una macchina rubata, la Polizia ne arresta due e denuncia il terzo. Nella mattinata di giovedì 7 luglio gli agenti, al termine di un lungo inseguimento iniziato nella provincia di Biella e concluso a Vercelli, ha arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale due soggetti e ne ha denunciato un terzo.

La sala operativa della Questura di Biella aveva diramato una nota di ricerca di un’autovettura rubata alcuni giorni prima a Gravellona Toce (Verbania) che era transitata nella provincia di Biella. Le Volanti di Biella hanno intercettato l’autovettura rubata. Accortasi della presenza delle forza dell’ordine i ladri si sono dati alla fuga in direzione di Vercelli, aumentando la velocità ed eseguendo pericolose manovre di sorpasso, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada. Nel frattempo equipaggi della Squadra Mobile di Vercelli e di Biella sono riusciti ad intercettare il veicolo rubato che era nel frattempo giunta nei pressi di Vercelli, inseguendolo.

Giunti alla rotonda nei pressi di via Walter Manzone, i fuggiaschi hanno speronato una prima macchina di servizio, danneggiandola. Nel contempo una seconda autovettura di servizio ha intimato nuovamente ai malviventi di fermarsi ma gli stessi hanno speronato anche questa. L’inseguimento si è concluso pochi metri più avanti quando l’autovettura dei fuggiaschi, ormai danneggiata, ha fermato la propria corsa contro un'altra autovettura di servizio.

I malviventi hanno cercato di fuggire a piedi, ma sono stati bloccati. I tre fermati sono stati subito sottoposti a perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire oggetti atti allo scasso e numerosi monili, alcuni dei quali in oro, verosimilmente provento di furto. Sono stati quindi accompagnati in questura e due di essi, maggiorenni, sono stati arrestati in flagranza per il reato di resistenza a pubblico ufficiale mentre il terzo, minorenne, denunciato per lo stesso reato.

I tre, tutti irregolari sul territorio nazionale e di origine sudamericana, sono stati inoltre denunciati per reati di ricettazione, danneggiamento aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonchè lesioni aggravate a pubblico ufficiale poiché tre agenti riportavano ferite guaribili in alcuni giorni. Gli arrestati al termine sono stati condotti alla casa circondariale di Vercelli in attesa dell’udienza di convalida.