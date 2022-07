Camion senza revisione e autisti senza patente, multe fino a 8 mila euro

Due interventi da parte della polizia stradale di Varallo.

A Masserano (Biella), è stato sottoposto a controllo un cittadino extracomunitario, con precedenti di polizia, alla guida di un autocarro carico di frutta e verdura. L'uomo risultava privo della patente di guida in quanto ritirata in precedenza dalla polizia stradale di Novara. E' stato multato con una sanzione prevista da un minimo di 2.046 ad un massimo di 8.186 euro. L’autocarro, sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi, era privo di revisione.

A Carisio la pattuglia della polizia stradale di Varallo ha controllato un autocarro adibito al trasporto di merce alimentare di proprietà di una ditta logistica di Casale Monferrato. Dal controllo è emerso che la merce trasportata, nella fattispecie carne fresca, pesce e latticini non era impostata alla temperatura prevista per il trasporto di quel tipo di merce. A seguito dell'intervento del personale dell’Asl competente, la merce è stata sottoposta a vincolo sanitario. Inoltre il mezzo è risultato privo di revisione periodica e del certificato Atp. L’autista è stato sanzionato con un verbale per un importo di 1.000 euro.