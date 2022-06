Greggio: autoarticolato si rovescia all'ingresso della A 4

Vigili del fuoco di Vercelli: autoarticolato si rovescia all'ingresso dell'autostrada A4, a Greggio. E' successo intorno alle 15,15 circa di oggi, sabato 25 giugno. Una squadra della del Comando contrale per prestare i primi soccorsi ad i tre occupanti che sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo incidentato. Successivamente il personale del 118 ha trasportato in ospedale, in codice giallo, due delle persone coinvolte. Le operazioni di recupero del mezzo sono tutt'ora in corso. E' intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale.