Maltempo: interventi per alberi a terra e tetti divelti

Comando Vigili del fuoco di Vercelli: nella giornata di venerdì 24 giugno, a causa del maltempo, tutto il personale impegnato, già dal primo pomeriggio, per diversi interventi che hanno riguardato la messa in sicurezza di alberi pericolanti o schiantati a terra, tetti divelti, in particolare nella zona sud della provincia.

I comuni maggiormente colpiti risultano essere Trino, Olcenengo, Oldenico, Borgo Vercelli, Saluggia, Livorno Ferraris, Caresanablot, Sali Vercellese, Villata e parzialmente Vercelli.