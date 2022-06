Santhià: fermati mentre rubavano gasolio dai camion in sosta

Rubavano gasolio dai serbatoi degli automezzi parcheggiati nell'area vicino al casello autostradale di Santhià.

I carabinieri della stazione di San Germano hanno denunciato a piede libero 4 cittadini rumeni per furto aggravato in concorso. Verso le 8 del 18 giugno è arrivata in centrale una segnalazione riguardante alcune persone che stavano trafficando vicino a due camion camion in sosta in un'area parcheggio adiacente all'ingresso del casello autostradale di Santhià. Le pattuglie intervenute sono riuscite a bloccare e identificare i quattro, cittadini rumeni residenti nelle province di Vercelli, Milano, Monza e Biella, mentre, con taniche e tubi di plastica, stavano estraendo diversi litri di gasolio dai serbatoi degli automezzi. I due autisti stavano facendo colazione al bar vicino e avevano temporaneamente lasciato incustoditi i camion. Invitati in caserma, è stato loro restituito il gasolio rubato e hanno potuto sporgere denuncia.