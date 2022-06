Santhià: in casa aveva una serra e barattoli di marijuana e hashish

I carabinieri di Santhià hanno arrestato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattinata di mercoledì 8 giugno, insieme ai carabinieri di Volpiano, i militari di Santhià hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, già arrestato nel 2016 per analogo reato dal nucleo investigativo di Vercelli. Nel corso della perquisizione è stata trovata una serra artigianale in cui erano coltivate 5 piante di canapa indica (marijuana) dell'altezza media di 1,5 metri. Inoltre sono stati scoperti alcuni barattoli contenenti 2 etti dello stesso stupefacente essiccato, oltre a 1,4 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 320 euro in contanti. Sui barattoli, il 27enne aveva indicato il contenuto specificandone la maggiore presenza del principio attivo Thc. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.