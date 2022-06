Centra due auto e aggredisce i carabinieri

Centra due auto parcheggiate in viale Garibaldi a Vercelli, va in escandescenza e aggredisce i carabinieri.

La protagonista è una donna che è stata arrestata pochi giorni fa.

I fatti risalgono a venerdì 3 giugno alle 6.30: perdendo il controllo della sua Toyota avrebbe causato danni a due veicoli, ma con nessuna conseguenza per le persone. Tuttavia dopo l’incidente la donna avrebbe iniziato a mostrare segni di insofferenza e avrebbe aggredito con calci e con morsi i carabinieri. In seguito è stata poi arrestata.

Nei confronti della giovane è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebrezza.