Buronzo: camion si ribalta in un campo

Intorno alle 18:30 di oggi, lunedì 6 giugno, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià, una del comando centrale di Vercelli e una di Biella sono intervenute nel territorio di Buronzo per un incidente stradale che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Un camion infatti, in maniera autonoma, si è ribaltato nel campo che costeggia la strada; l'autista è stato soccorso dal personale del 118 e non ha riportato ferite gravei. Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo; sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.