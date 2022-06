Palazzolo : urta il palo della luce e si ribalta con l'auto

In data odierna intorno alle ore 2.50 della notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno, i vigili del fuoco di Livorno Ferraris e Trino sono intervenuti sulla Sp31 bis all'altezza di Palazzolo vercellese in direzione Trino per un incidente stradale.

Coinvolta una sola vettura, che in autonomia ha urtato in pieno il palo dell'illuminazione pubblica terminando il suo percorso capovolta su un fianco. L'unica persona coinvolta nell'impatto è stata trasportata all'ospedale di Casale Monferrato dai sanitari volontari Pat di Trino.