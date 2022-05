A fuoco il carico di un mezzo pesante sulla A26

Intorno alle ore 11.15 di oggi, lunedì 30 maggio, i vigili del fuoco di Vercelli sono intervenuti con due automezzi sull'autostrada A26 in direzione Genova al km 111+900 per l'incendio del carico di un mezzo pesante, che consisteva in balle di cartone pressato.

Gli operatori hanno provveduto, utilizzando i naspi ad alta pressione (una sorta di manichette) in dotazione sull’Autopompa serbatoio (Aps) al completo spegnimento dell’incendio. Dopodiché i vigili del fuoco hanno ispezionato tutto il cartone pressato per accertare la totale assenza di eventuali focolai, prestando anche assistenza per il tempo necessario allo sgombero del materiale bruciato dalla corsia di emergenza dell’autostrada. Non risultano feriti: sono intervenuti gli addetti dell'autostrada e la polizia stradale.