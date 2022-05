Borgosesia: incidente sulla Sp299, gravi danni alle vetture

Intervento dei vigili del fuoco di Varallo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, a causa di un incidente che si è verificato sulla SP 299 tra le frazioni di Isolella e Agnona nel comune di Borgosesia.

L'impatto frontale è stato evitato ma entrambe le vetture hanno subito gravi danni: per fortuna gli occupanti risultano illesi, anche se sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale cittadino.

Sulla prima vettura viaggiavano un nonno con i suoi due nipotini mentre sull'altra auto una coppia con i cani; per ricostruire la dinamica dell'incidente e mettere in sicurezza la strada, la provinciale è rimasta percorribile solo in senso alternato per diverse ore.

Sono intervenuti polizia stradale, Croce rossa, polizia municipale e l'associazione quattro zampe nel cuore per prendersi cura degli animali.