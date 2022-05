Auto in fiamme vicino al parco giochi tra le via Marco Polo e Zeno

Vercelli: auto in fiamme vicino al parco giochi di via Marco Polo. Intorno alle 3,30 della notte tra venerdì 27 e sabato 28 maggio una squadra dei vigili del fuoco del comando centrale è intervenuta in via Marco P, all'angolo di via Zeno, davanti all'ingresso del parco dei bambini per un incendio vettura. Sono state spente le fiamme e messa in sicurezza dell'area interessata. Non sono state coinvolte altri veicoli. Intervenuta anche la Polizia.