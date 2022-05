Incidente all'incrocio tra via XX Settembre e via Derna a Vercelli: è accaduto questa sera, lunedì 23 maggio, intorno alle 19.

Sono coinvolti un veicolo e un motorino: dalle prime sommarie informazioni il sinistro sembrerebbe avvenuto per una mancata precedenza. Non risulterebbero esserci feriti gravi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale.