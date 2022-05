Alagna: fiamme in un fienile in località Miniere

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, ad Alagna in località Miniere a causa di un incendio sviluppatosi in un fienile. La squadra del distaccamento permanente di Varallo Sesia e quella volontaria di Alagna, appartenenti al comando provinciale di Vercelli, sono intervenute intorno alle 17:30 per spegnere le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse alla costruzione in legno vicina; sono intervenuti anche i carabinieri.