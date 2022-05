Vercelli: in stazione con un coltello a serramanico e un cacciavite

Gli Agenti del Posto Polfer di Vercelli, durante i servizi finalizzati alla prevenzione dei reati in ambito ferroviario, hanno controllato un 27enne italiano che si aggirava con fare sospetto all’interno della stazione.

L’uomo, residente nell’alessandrino, durante il controllo ha, da subito, manifestato segni di agitazione ed è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 20 centimetri, di un cacciavite e di un taglierino. Non essendo in grado di giustificare il possesso degli oggetti, il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di armi e tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.