Borgosesia: 22enne trovato in possesso di sostanza stupefacente

Un ragazzo di 22 anni è stato fermato a Borgosesia da una pattuglia del distaccamento polizia stradale di Varallo, impegnata in servizio di vigilanza, che ha notato il suo atteggiamento sospetto mentre camminava.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, e di conseguenza segnalato come assuntore alla Prefettura di Vercelli.