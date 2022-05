In 500 al rave party nell'area della cascina Gerbone

Caresana: rave party nell'area della cascina Gerbone. Echi di musica techno si sentivano ancora nella prime ore della mattinata di oggi, domenica 1° maggio. Immediato, nella serata di sabato 30 aprile, l'intervento di Carabinieri e Polizia e Guardia di finanza. Con loro è rimasto fino alle 2,30 anche il sindaco Claudio Tambornino.

"Le forze dell'ordine fatto il possibile per rispedire tutti a casa - spiega il sindaco - Purtroppo il numero di persone così elevato non ha permesso di evitare il rave. Il rischio che tutto evolvesse in tragedia era elevatissimo. Ero presente: 20 tra agenti e militari contro 500. Una situazione ingestibile: hanno fatto il massimo contenendoli e controllando".



Al momento è in corso un Tavolo tecnico per la sicurezza per la gestione del dopo rave.