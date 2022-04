Carisio: auto in fiamme dopo un tamponamento

Intorno alle 18:15 di oggi, venerdì 29 aprile, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute sull'autostrada A4 nelle vicinanze del raccordo di Carisio in direzione Torino per l'incendio di un'auto.

Una Fiat Panda infatti, a seguito di un tamponamento con un mezzo pesante, è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da accertare dopo che il conducentene aveva perso il controllo; gli operatori hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Per tutta la durata dell'intervento l'autostrada è stata bloccata e il traffico è ripreso successivamente solo su una corsia; è intervenuta anche la polizia e il personale della società autostrade.