Corso Prestinari: auto urta un autoarticolato alimentato a Gnl

Vercelli: auto urta un autoarticolato alimentato a Gnl, gas naturale liquefatto, incidente in corso Prestinari. Intorno alle 10,15 di oggi, mercoledì 27 aprile, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta all'altezza del distributore Q8 per mettere in sicurezza veicoli e strada. Nessun ferito. Sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale.