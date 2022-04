Auto nel canale De Pretis tra Saluggia e La Rocca

Nel pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile, intorno alle ore 16:30 una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli, distaccamento permanente di Livorno Ferraris, è intervenuta sulla SP 29 tra Saluggia e La Rocca, dove è stata segnalata una Fiat Panda dentro al canale De Pretis. Per effettuare il recupero dell'auto si è reso necessario l'intervento del nucleo sommozzatori di Torino e dell'autogru arrivata dal comando di Vercelli; presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Non risultano persone ferite o coinvolte nell'incidente.