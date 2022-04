Vercelli: la Polfer arresta un ricercato internazionale

Un 57enne italiano, residente nel principato di Monaco, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Vercelli, in quanto ricercato in campo internazionale per riciclaggio, ricettazione e truffa.

L’uomo, durante un servizio di vigilanza a bordo treno sulla tratta Torino – Vercelli, è stato fermato per un controllo da cui è emerso che era destinatario di richiesta d’arresto provvisorio a scopo di estradizione da parte del Principato di Monaco, a seguito di un mandato di arresto emesso nell’ottobre 2021 dal Tribunale di Monaco, avendo effettuato, con l’aiuto di un complice, pagamenti per un valore di circa 500.000 euro, attraverso assegni risultati successivamente rubati, nella città di Parigi.

Inoltre, prima che la banca riuscisse a rintracciare la provenienza degli assegni, è anche riuscito a prelevare un’ingente somma di denaro per concludere il suo piano, emettendo anche fatture false credendo di poter giustificare, così, le operazioni fatte con gli assegni. Arrestato, è stato portato nel carcere di Billiemme.