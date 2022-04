E’ Julia Gaspari la diciottenne investita e uccisa in corso Valsesia

E’ Julia Gaspari la diciottenne investita e uccisa a Gattinara. Grave la compagna di classe diciasettenne. Nel primo pomeriggio di mercoledì 13 aprile le due ragazze stavano attraversando corso Valsesia quando una Mercedes, guidata da un uomo di 81 anni di Boca, le ha investite. Dalle prime ricostruzioni l’uomo non avrebbe visto le giovani in fase di attraversamento e l’urto sarebbe stato piuttosto violento. Inutili i tentativi di rianimare Julia da parte del personale 118 intervenuto sul luogo dell’incidente. La ragazza, originaria di Brusnengo, frequentava insieme all’amica la quarta A indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio a Romagnano Sesia, sede staccata dell’istituto Bonfantini di Novara. La diciasettenne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Maggiore di Novara.